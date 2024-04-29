مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وسيضمن احتلال برشلونة المركز الثاني مشاركة النادي الكتالوني في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

يشار إلى أن آخر فوز لفالنسيا على برشلونة كان في يناير 2020، على ملعب ميستايا.

في حين كان آخر فوز لفالنسيا على أرض برشلونة في أبريل 2016 بنتيجة 3/2.

وفي آخر 10 مباريات بين برشلونة وفالنسيا فاز النادي الكتالوني ست مرات وفاز فالنسيا مرتين وتعادلا مرتين.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا ويملك الخفافيش 47 نقطة من 32 مباراة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفالنسيا على ملعب ميستايا بالتعادل 1/1.