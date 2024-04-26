نجم برشلونة: رونالدو هو أسطورتي

أشاد البرتغالي جواو كانسيلو مدافع برشلونة بمواطنه النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وكشف كانسيلو عن أفضل 5 لاعبين بالنسبة إليه.

وفي حراسة المرمى اختار كانسيلو البرازيلي إيدرسون، زميله السابق في مانشستر سيتي، معترفًا بثباته ومهارته في الحفاظ على المرمى في اللحظات الحاسمة، فضلاً عن قدرته على الخروج باللعب بالقدمين.

وفي الدفاع اختار مواطنه روبن دياز لاعب مانشستر سيتي لقيادته وشخصيته داخل الملعب، حيث يعرفه بأنه محارب.

وفي خط وسط الملعب اختار كانسيلو مواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

ولم يشك كانسيلو في اختيار البرازيلي رونالدينيو، لأنه يعتبره لاعبه المفضل دائمًا.