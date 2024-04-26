نجم برشلونة: رونالدو هو أسطورتي
أشاد البرتغالي جواو كانسيلو مدافع برشلونة بمواطنه النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
وكشف كانسيلو عن أفضل 5 لاعبين بالنسبة إليه.
وفي حراسة المرمى اختار كانسيلو البرازيلي إيدرسون، زميله السابق في مانشستر سيتي، معترفًا بثباته ومهارته في الحفاظ على المرمى في اللحظات الحاسمة، فضلاً عن قدرته على الخروج باللعب بالقدمين.
وفي الدفاع اختار مواطنه روبن دياز لاعب مانشستر سيتي لقيادته وشخصيته داخل الملعب، حيث يعرفه بأنه محارب.
وفي خط وسط الملعب اختار كانسيلو مواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.
ولم يشك كانسيلو في اختيار البرازيلي رونالدينيو، لأنه يعتبره لاعبه المفضل دائمًا.
وفي خط الهجوم اختار كانسيلو النجم كريستيانو رونالدو معتبراً إياه أسطورة البرتغال ومصدر إلهام لكل الشباب الذين يطمحون إلى التحول إلى لاعبي كرة قدم محترفين.
وكان من المفاجئ أن كانسيلو استبعد أي لاعب من برشلونة من قائمة أفضل خمسة لاعبين بما في ذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن شأن هذه الاختيارات أن تغضب جماهير برشلونة خاصة في ظل الأخطاء المتكررة للاعب وخاصة أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.
وارتكب كانسيلو أخطاء فادحة أمام باريس سان جيرمان في خسارة برشلونة 1/4 في دوري أبطال أوروبا، وتبعها في الخسارة 2/3 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
ويلعب كانسيلو معارا من مانشستر سيتي لبرشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.