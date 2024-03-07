رونالدو ينفعل على لاعبي الرائد (فيديو)

ويواجه نادي النصر منافسه الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الأول بارك.

وفي الدقيقة 66 أصيب مدافع الرائد، وجلس في الملعب، ورفض الخروج للعلاج، حيث كانت النتيجة تشير لتأخر النصر 2/1.

وانفعل رونالدو على لاعبي الرائد أمام حكم المباراة، وطلب من المدافع الخروج.