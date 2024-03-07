رونالدو ينفعل على لاعبي الرائد (فيديو)
انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على لاعبي الرائد، بعد تباطؤ مدافع الفريق في الخروج من الملعب، خلال مباراة الفريقين.
ويواجه نادي النصر منافسه الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الأول بارك.
وفي الدقيقة 66 أصيب مدافع الرائد، وجلس في الملعب، ورفض الخروج للعلاج، حيث كانت النتيجة تشير لتأخر النصر 2/1.
وانفعل رونالدو على لاعبي الرائد أمام حكم المباراة، وطلب من المدافع الخروج.