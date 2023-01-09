منتخب عُمان يحقق فوزا مثيرا على اليمن في خليجي 25 (فيديو)
حقق منتخب عمان فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على منافسه منتخب اليمن، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي (خليجي 25).
وعلى استاد البصرة الدولي، تقدم محمد صالح المسلمي لاعب اليمن لعُمان بالخطأ في الدقيقة الثانية.
وتعادل عبدالواسع المطري لليمن في الدقيقة 12 من ضربة جزاء.
وتقدم منتخب اليمن بهدف من توقيع عمر الداحي في الدقيقة 30 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
وتعادل أرشد العلوي لعمان في الدقيقة 37 بعد خطأ فادح من علي فضل عباس حارس اليمن.
وأضاع أرشد العلوي ضربة جزاء بعدما تزحلق أثناء التنفيذ في الدقيقة 45.
ووقّع عصام عبدالله الصبحي ثالث أهداف منتخب عُمان في الدقيقة 47 من ضربة رأس.
وأضاع منتخب اليمن فرصة التعادل بعدما أضاع محمد عبد الله الداحي ضربة جزاء صدها إبراهيم المخيني حارس عمان في الدقيقة 90+5.
ورفع الفوز رصيد منتخب عمان إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، حيث تعادل سلبًا مع العراق في الجولة الأولى، في حين لا يملك منتخب اليمن أي نقطة بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السعودية 0/2.
وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة ذاتها يلعب منتخب السعودية مع العراق على استاد البصرة الدولي.