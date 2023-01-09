منتخب عُمان يحقق فوزا مثيرا على اليمن في خليجي 25 (فيديو)

حقق منتخب عمان فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على منافسه منتخب اليمن، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي (خليجي 25).

وعلى استاد البصرة الدولي، تقدم محمد صالح المسلمي لاعب اليمن لعُمان بالخطأ في الدقيقة الثانية.

وتعادل عبدالواسع المطري لليمن في الدقيقة 12 من ضربة جزاء.