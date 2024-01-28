ماذا قال تشافي بعد خسارة برشلونة أمام فياريال؟

وتابع: "كل شيء يكون في أيدينا، ثم يفلت منا، لدينا مشكلة ذهنية، بعد عودتنا 3-2، اعتقد اللاعبون أن المباراة حسمت، وهنا تكمن المشكلة".

وأتم: "الفريق بالكامل منهار عاطفياً لكن علينا أن نستمر، خرجنا من أوضاع أسوأ".

وسجل ألكسندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس هدفين في الدقيقتين 9 و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحا فياريال الفوز 5-3 على مضيفه برشلونة في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.