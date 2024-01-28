ماذا قال تشافي بعد خسارة برشلونة أمام فياريال؟
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تحمله مسؤولية خسارة الفريق أمام فياريال، بنتيجة (5-3)، مساء السبت.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "أتفهم شعور اللاعبين وتحملهم المسؤولية لكنني المسؤول الأول عمّا حدث".
وأضاف: "الليغا أصبحت مُعقدة وأصعب للغاية، كنا نستحق الفوز بهذه المباراة لأننا فعلنا الأصعب وهو العودة لكن ارتكبنا خطأ تكتيكيا أعادهم (3-3)، النتيجة لا تعكس سير المباراة".
وتابع: "كل شيء يكون في أيدينا، ثم يفلت منا، لدينا مشكلة ذهنية، بعد عودتنا 3-2، اعتقد اللاعبون أن المباراة حسمت، وهنا تكمن المشكلة".
وأتم: "الفريق بالكامل منهار عاطفياً لكن علينا أن نستمر، خرجنا من أوضاع أسوأ".
وسجل ألكسندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس هدفين في الدقيقتين 9 و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحا فياريال الفوز 5-3 على مضيفه برشلونة في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وتقدم فياريال بهدفين عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 41 وإلياس أخوماش في الدقيقة 54، لكن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف سجلها إلكاي غوندوغان وبيدري ثم هدف عكسي عن طريق إيريك بايلي في مرماه في غضون 11 دقيقة.
وأدرك جونسالو جيديش التعادل لفياريال بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84 ومع سعي برشلونة لتحقيق الفوز عوقب بهدفين من سورلوث وموراليس.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثماني عن جيرونا صاحب المركز الثاني.