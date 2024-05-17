تدخل عاجل من رونالدو لمساعدة ضحايا الفيضانات في البرازيل (فيديو)

وظهر تيليس عبر مقطع فيديو أعلن خلاله أن رونالدو منحه قميصه الخاص بتوقيعه من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات التي وقعت مؤخرًا في البرازيل.

وقال لاعب النصر:" رونالدو لاعب رائع وشعر بالقضية منذ البداية، منحنا قميصه الموقع منه بشكل شخصي من أجل جلب أكبر قدر ممكن من التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات".

وأضاف:" الضحايا فقدوا كل شيء بسبب هذه الفيضانات، علينا أن نتحد لمساعدتهم وإنقاذهم في ظل هذه الظروف الكارثية".