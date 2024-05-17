تدخل عاجل من رونالدو لمساعدة ضحايا الفيضانات في البرازيل (فيديو)
تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بشكل عاجل لمساعدة ضحايا الفيضانات التي وقعت مؤخرًا في البرازيل.
وكشف البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر عن دور مهم قام به رونالدو لمساعدة ضحايا الفيضانات التي وقعت منذ أيام في ولاية (ريو غراندي دو سول) وأسفرت عن أضرار عديدة تكبدها ما يقرب من مليوني شخص في البرازيل.
وظهر تيليس عبر مقطع فيديو أعلن خلاله أن رونالدو منحه قميصه الخاص بتوقيعه من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات التي وقعت مؤخرًا في البرازيل.
وقال لاعب النصر:" رونالدو لاعب رائع وشعر بالقضية منذ البداية، منحنا قميصه الموقع منه بشكل شخصي من أجل جلب أكبر قدر ممكن من التبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات".
وأضاف:" الضحايا فقدوا كل شيء بسبب هذه الفيضانات، علينا أن نتحد لمساعدتهم وإنقاذهم في ظل هذه الظروف الكارثية".
وواصل:" أرسل أيضًا لكم قميصي الخاص بتوقيعي مع قميص رونالدو لجمع أكبر قدر من الأموال من أجل دعم هؤلاء الضحايا وإنقاذهم بعد كارثة الفيضانات".
ولم يكن كريستيانو رونالدو وأليكس تيليس الثنائي الوحيد الذي تفاعل مع هذه الكارثة من نجوم الساحرة المستديرة بل انضم لهم نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي الذي أرسل طائرة مروحية خاصة به للمساهمة في انتشال الضحايا وإنقاذهم من الفيضانات.