غاياردو: العمل في منتصف الموسم مع الاتحاد "غير مثالي" وأعتبره تحديا خاصا

وتوصل الاتحاد، الذي تعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي، وفابينيو لاعب ليفربول، في فترة الانتقالات الماضية، لاتفاق مع غاياردو لتدريب الفريق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، ليحل محل المدرب نونو إسبيرتو سانتو بعد انفصالهما لتراجع النتائج.

وقال الأرجنتيني غاياردو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد فريق بطل ويمتلك لاعبين بقدرات عالية وهو ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وأشار غاياردو إلى أن تولي المهمة في منتصف الموسم لا يجعله يعمل في "ظروف مثالية"، لكنه ينظر إلى الإيجابيات ويعتبر ذلك تحديا خاصا له في المرحلة المقبلة.

وقال المدرب المتوج بكأس ليبرتادوريس مرتين مع ريفر بليت: "علينا العمل بوتيرة واحدة للوصول إلى النتائج التي يتطلع لها الجميع".

وأضاف المدرب البالغ عمره 47 عاما: "لا أفضل الحديث عن الفترة السابقة. سنعمل من أجل تحديد حالة الفريق والتعرف على اللاعبين عن قرب؛ لأن التواصل بيننا يعد أمرا مهما".