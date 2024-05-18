وداع ماركو رويس لجماهير بروسيا دورتموند (فيديو)

ماركو رويس سيرتدي شارة قيادة فريق دورتموند للمرة الأخيرة على ملعب الفريق أمام دارمشتاد، اليوم السبت، في الدوري الألماني "بوندسليغا".

وسيترك رويس، المولود في دورتموند، النادي هذا الصيف، حيث لن يتم تمديد تعاقده.

وعند دخوله الملعب خلال عمليات الإجماء، استقبلت جماهير بروسيا دورتموند، قائد فريقها بالتصفيق والهتافات، مع عزف موسيقى حماسية.

كما قام لاعبو الفريق الألماني بعمل ممر شرفي للنجم الي سيرحل عن بروسيا بنهاية الموسم المنتهي.