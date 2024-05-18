وداع ماركو رويس لجماهير بروسيا دورتموند (فيديو)
ودّع ماركو رويس، قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جماهير فريقه، اليوم السبت، حيث سيلعب مباراته الأخيرة مع الفريق.
ماركو رويس سيرتدي شارة قيادة فريق دورتموند للمرة الأخيرة على ملعب الفريق أمام دارمشتاد، اليوم السبت، في الدوري الألماني "بوندسليغا".
وسيترك رويس، المولود في دورتموند، النادي هذا الصيف، حيث لن يتم تمديد تعاقده.
وعند دخوله الملعب خلال عمليات الإجماء، استقبلت جماهير بروسيا دورتموند، قائد فريقها بالتصفيق والهتافات، مع عزف موسيقى حماسية.
كما قام لاعبو الفريق الألماني بعمل ممر شرفي للنجم الي سيرحل عن بروسيا بنهاية الموسم المنتهي.
وقضى ماركو رويس أكثر من 21 عامًا في النادي، وارتدى شارة القيادة في السابق.
وتُوج رويس بكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند، ويمكنه أن يضيف لقب دوري أبطال أوروبا، إذا تغلب دورتموند على ريال مدريد في المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو.