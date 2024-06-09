برشلونة الإسباني يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد (صور)

تُوج برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد تغلبه مساء اليوم الأحد على حساب ألبورغ الدنماركي بنتيجة 31 – 30 في المباراة النهائية.

واستعاد برشلونة لقب دوري الأبطال الذي فقده الفريق الكتالوني في نسخة الموسم الماضي وحققه ماغدبورغ الألماني.

وحصد برشلونة اللقب الأوروبي للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز بالبطولة مساء اليوم السبت.