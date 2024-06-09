برشلونة الإسباني يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد (صور)
تُوج برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد تغلبه مساء اليوم الأحد على حساب ألبورغ الدنماركي بنتيجة 31 – 30 في المباراة النهائية.
واستعاد برشلونة لقب دوري الأبطال الذي فقده الفريق الكتالوني في نسخة الموسم الماضي وحققه ماغدبورغ الألماني.
وحصد برشلونة اللقب الأوروبي للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز بالبطولة مساء اليوم السبت.
ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة تهنئة للاعبي فريق كرة اليد بمناسبة التتويج الأوروبي.
وخاض برشلونة المباراة النهائية رقم 17 في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.
وتوج العملاق الكتالوني باللقب للمرة الأولى عام 1991 ثم فاز باللقب 5 مرات متتالية في الفترة بين 1996 إلى 2000.
وفاز برشلونة أيضًا بالبطولة عام 2005 ثم عام 2011 ثم نسخة 2015 قبل الحصول على نسختي 2011 و2012.
ومن المنتظر أن يشارك برشلونة بعد تتويجه باللقب الأوروبي في منافسات بطولة العالم للأندية التي تقام العام المقبل في مصر.
ويقود برشلونة المدرب أنتونيو كارلوس أورتيغا ويضم الفريق العديد من اللاعبين البارزين على رأسهم القائد الفرنسي ديكا ميم.