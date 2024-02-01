من هو أيهم أوسو المنضم لقادش الإسباني؟

من هو أيهم أوسو؟

يلعب أوسو (24 عاما)، المولود في السويد، في مركز قلب الدفاع وقد شارك مع المنتخب السوري الأول في كأس آسيا علما بأنه مثل السويد ضمن منتخبي تحت 21 عاما وتحت 19 عاما.

وشارك أوسو أساسيا في جميع مباريات المنتخب السوري في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، والتي ودعتها سوريا من دور الستة عشر بالخسارة أمام إيران بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وسبق لأوسو اللعب لفرق هاكن وإسكلستونا وجايس في السويد، وانضم إلى سلافيا براغ في 2021 لكنه لعب منذ أغسطس آب الماضي لفريق هاكن بعقد إعارة وقد شارك معه في 14 مباراة منها خمس مباريات في الدوري الأوروبي.