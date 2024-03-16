تشافي يشعل مواجهة باريس سان جيرمان بتصريحات نارية

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة أن فريقه "سيتسلح بالرغبة والحماس، وسيتمسك بالحلم في مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعشية مباراة القمة في الجولة 29 من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، تحدث تشافي عن موقعة البي آس جي بعد 3 أسابيع، قائلاً إنها "مباراة صعبة ومعقدة للغاية، لكن فريقي سيكون الأكثر رغبة رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها خاصة في الجانب الاقتصادي."

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت، الجمعة، الفريق الكاتالوني في مواجهة صعبة مع باري سان جيرمان يقيادة نجمه كيليان مبابي، حيث ستجري مباراة الذهاب في باريس، في 10 أبريل المقبل، فيما يلتقي الفريقان إيابًا في برشلونة في 16 من الشهر ذاته.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، السبت: "نحن هنا، نؤمن بحظوظنا كاملة، لقد حان الوقت للحلم باريس سان جيرمان هو أحد أكثر المنافسين تعقيدًا بالنسبة لنا، قبل القرعة كنا ندرك أنه سيكون الخصم الأكثر صعوبة من بين المنافسين المحتملين الذين يمكن أن نواجههم."

وتابع: "قد تكون الأوضاع الاقتصادية هي النقطة الفارقة بيننا، وضعهم الاقتصادي يختلف عن وضعنا تمامًا، لكن في الحماس والرغبة لن يهزمونا"

وتحدث المدرب الذي قاد برشلونة لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا عندما كان لاعبًا في 4 مناسبات، عن مستقبله في النادي، قائلاً إنه "رجل من رجال النادي الكاتالوني، أحب كثيرًا هذا النادي وسأفعل كل ما في وسعي لأجعله متفوقًا وأمنح الفرحة لجماهيره، سأبذل جهدي لأترك شيئًا ما للفريق في الموسم المقبل، ولكن بعد 30 يونيو المقبل سأمنح نفسي شيئًا من الراحة."

وكان تشافي أعلن، منذ أكثر من شهر، أنه لن يواصل تدريب برشلونة خلال الموسم المقبل، في وقت بدأ المدير الرياضي للنادي، البرتغالي ديكو في التفاوض مع عدد من الأسماء.