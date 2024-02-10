نهائي كأس آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى استاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس آسيا 2023.
ويلعب منتخب قطر المستضيف وحامل اللقب أمام منافسه منتخب الأردن، الذي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.
كما تقام اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023، بين جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو.
وتقام أيضا مباريات مهمة في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
نهائي كأس آسيا:
الأردن VS قطر، 18:00، على قنوات وbeIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.
كأس أمم أفريقيا 2023:
جنوب أفريقيا VS جمهورية الكونغو، الساعة 23:00، على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.
الدوري الإنجليزي:
مانشستر سيتي VS إيفرتون، الساعة 15:30، على قناة beIN Sports HD 1.
ليفربول VS بيرنلي، الساعة 18:00، على قناة beIN Sports HD 1.
توتنهام VS برايتون، الساعة 18:00، على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني:
ريال مدريد VS جيرونا، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإيطالي:
روما VS إنتر ميلان، الساعة 20:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
بايرن ليفركوزن VS بايرن ميونيخ، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.
الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان VS ليل، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports 1.