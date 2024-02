نهائي كأس آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

نهائي كأس آسيا:

الأردن VS قطر، 18:00، على قنوات وbeIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

كأس أمم أفريقيا 2023:

جنوب أفريقيا VS جمهورية الكونغو، الساعة 23:00، على قنوات beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS إيفرتون، الساعة 15:30، على قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول VS بيرنلي، الساعة 18:00، على قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام VS برايتون، الساعة 18:00، على قناة beIN Sports HD 1.