دومفريس يرفع لافتة مُهينة لـ"ثيو هيرنانديز" (فيديو)
دومفريس يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز.
رفع دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان لافتة مهينة لثيو هيرنانديز لاعب ميلان خلال احتفالات لاعبي النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
ويُظهر مقطع فيديو دومفريس يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز.
واشتعل التنافس بين دومفريس وثيو هيرنانديز، يوم الإثنين الماضي، خلال لقاء إنتر ميلان وميلان، وبالتحديد في الدقيقة 93.
ووضع دومفريس وثيو هيرنانديز أيديهما في وجوه وأعناق بعضهما البعض، ما تسبب في شجار عنيف وطرد الحكم كلا اللاعبين.
وفي تلك المباراة فاز إنتر ميلان 2/1 ليحسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا، قبل أن يتغلب 2/0 على تورينو، اليوم الأحد، في مباراة احتفالية.
ويملك إنتر ميلان 20 لقبًا في الدوري الإيطالي متفوقًا بلقب وحيد عن ميلان، في حين يملك يوفنتوس الرقم القياسي في التتويج بلقب الكالتشيو برصيد 36 لقبًا.