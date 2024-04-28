دومفريس يرفع لافتة مُهينة لـ"ثيو هيرنانديز" (فيديو)

ووضع دومفريس وثيو هيرنانديز أيديهما في وجوه وأعناق بعضهما البعض، ما تسبب في شجار عنيف وطرد الحكم كلا اللاعبين.

وفي تلك المباراة فاز إنتر ميلان 2/1 ليحسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا، قبل أن يتغلب 2/0 على تورينو، اليوم الأحد، في مباراة احتفالية.

ويملك إنتر ميلان 20 لقبًا في الدوري الإيطالي متفوقًا بلقب وحيد عن ميلان، في حين يملك يوفنتوس الرقم القياسي في التتويج بلقب الكالتشيو برصيد 36 لقبًا.