سر "العاشرة مساء".. رونالدو يكشف أحد قوانينه الصارمة

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي أحد القوانين الصارمة التي يطبقها في حياته الشخصية.

وتحدث لاعب منتخب البرتغال عبر مقطع فيديو عبر إنستغرام عن بعض الأمور التي تساعده على عيش حياة صحية للحفاظ على لياقته وتركيزه في أعلى مستوى.

وقال صاحب الـ39 عاما إنه لا يستقبل أي مكالمة هاتفية بعد الساعة الـ10 مساء إلا إذا كان أمرا طارئا مثل معاناة صديق من أمر ما.

وتابع: "طلبت بصراحة عدم الاتصال بي بعد الساعة العاشرة مساء".

وعن سبب ذلك، قال الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إن الأمر يعود لرغبته في الحصول على التركيز والنوم الهادئ.

وشدد رونالدو على أن الحديث يجبر الدماغ على العمل، وهو أمر لا يرغب في حدوثه ليلا، معتبرا أن هذا الوقت للراحة فقط.

ورغم تقدمه في العمر مازال رونالدو ينافس على الأرقام القياسية ويتمتع بلياقة بدنية مذهلة.