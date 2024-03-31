احتفال كريستيانو جونيور الجنوني مع أبو ناجي بهاتريك رونالدو (فيديو)
احتفل كريستيانو جونيور، نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل جنوني بـ"الهاتريك" الذي سجله والده في مباراة النصر والطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.
والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة احتفال كريستيانو جونيور بشكل هيستيري مع زميله "أبو ناجي"، والذي يلعب برفقته في ناشئي النصر، حيث تواجد الثنائي في مقصورة ملعب "الأول بارك".
وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصار كبير على حساب ضيفه الطائي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة ليتراجع للمركز السابع عشر " قبل الأخير".
سجل خماسية النصر أوتافيو في الدقيقة 20 وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 52، وكريستيانو رونالدو هاتريك في الدقائق 65 و67 و87، بينما سجل هدف الطائي فيرجيل ميسيدان في الدقيقة 22.