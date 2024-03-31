احتفال كريستيانو جونيور الجنوني مع أبو ناجي بهاتريك رونالدو (فيديو)

احتفل كريستيانو جونيور، نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل جنوني بـ"الهاتريك" الذي سجله والده في مباراة النصر والطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة احتفال كريستيانو جونيور بشكل هيستيري مع زميله "أبو ناجي"، والذي يلعب برفقته في ناشئي النصر، حيث تواجد الثنائي في مقصورة ملعب "الأول بارك".