مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. منتخبات عربية تخوض مواجهات حاسمة

تخوض المنتخبات العربية جولة حاسمة جديدة في بطولتي كأس أفريقيا وكأس آسيا اليوم الثلاثاء، إذ تستأنف مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتنتظر الجماهير العربية 4 مواجهات هامة، هي: الجزائر مع موريتانيا، والإمارات مع إيران، وسوريا مع الهند، وفلسطين مع هونغ كونغ.