مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. منتخبات عربية تخوض مواجهات حاسمة
منتخبات عربية تخوض مواجهات حاسمة
تخوض المنتخبات العربية جولة حاسمة جديدة في بطولتي كأس أفريقيا وكأس آسيا اليوم الثلاثاء، إذ تستأنف مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وتنتظر الجماهير العربية 4 مواجهات هامة، هي: الجزائر مع موريتانيا، والإمارات مع إيران، وسوريا مع الهند، وفلسطين مع هونغ كونغ.
وتأمل 4 منتخبات هي الجزائر والإمارات وفلسطين وسوريا في تحقيق نتائج تمكنها من التأهل للدور التالي.
القنوات الناقلة لكأس أفريقيا..
تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي ان سبورتس، فيما يملك التلفزيون الجزائري الأرضي حق نقل بعض مباريات البطولة أيضًا عبر تردده الأرضي فقط.
القنوات الناقلة لكأس آسيا..
تنقل مباريات بطولة كأس آسيا عبر قنوات بي ان سبورتس والكأس القطريتين، كما تذاع داخل الإمارات والسعودية فقط عبر قناتي أبوظبي الرياضية و ssc السعودية.