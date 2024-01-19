ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ ثمن نهائي كأس أفريقيا؟

تعادل منتخب مصر بشق الأنفس، للمباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار أمام نظيره الغاني بهدفين لكل منهما، في مواجهة شهدت أنباءً محبطة لجماهير الفراعنة الذين فقدوا نجمهم محمد صلاح بداعي الإصابة قبل انتصاف اللقاء.

موقف المنتخب المصري في المجموعة تعقد بعض الشيء، لكنه كان ليصبح أكثر سوءًا لو انتهت المباراة بفوز النجوم السوداء، التي تقدمت مرتين بأقدام محمد قدوس.

ما هي السيناريوهات التي يصعد بها الفراعنة لدور الـ 16 من البطولة؟ وكيف تؤثر نتيجة مباراة الرأس الأخضر أمام موزمبيق على تلك الحظوظ؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

موقف منتخب مصر الحالي

في الوقت الحالي يحل المنتخب المصري ثانيًا في جدول ترتيب البطولة برصيد نقطتين فقط، بالتعادل المحبط الأول مع موزمبيق والنتيجة الأخيرة أمام منتخب غانا، ولديه أربعة أهداف وعليه مثلها.