تعرف على الشخص الذي مول صفقات الزمالك

وقبيل تلك التعاقدات، نجح الزمالك في فتح باب القيد بعد حل الأزمات السابقة لدى فيفا، والتي تسببت في منع الفريق من التعاقدات.

وطُرحت تساؤلات حول هوية ممول تلك الصفقات في ظل أزمة مالية يعاني منها النادي.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن هناك بعض رجال الأعمال قاموا بدعم الفريق ماديا أبرزهم ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.