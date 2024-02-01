تعرف على الشخص الذي مول صفقات الزمالك
تعاقد نادي الزمالك مع عدة لاعبين أمس الأربعاء لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ونجح الزمالك حتى الآن في ضم كل من أحمد حمدي، مهاب ياسر، محمد عاطف، ياسر حمد، محمد شحاتة، ناصر ماهر، زياد كمال، سيف جعفر، وعبدالله السعيد، والأوغندي موتيابا وأخيرًا مصطفى أشرف القادم من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
وقبيل تلك التعاقدات، نجح الزمالك في فتح باب القيد بعد حل الأزمات السابقة لدى فيفا، والتي تسببت في منع الفريق من التعاقدات.
وطُرحت تساؤلات حول هوية ممول تلك الصفقات في ظل أزمة مالية يعاني منها النادي.
وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن هناك بعض رجال الأعمال قاموا بدعم الفريق ماديا أبرزهم ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.
وتابع المصدر أن عباس دعم النادي بحوالي 100 مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) للتعاقد مع صفقات مميزة.
وفي منشور له على فيسبوك وجه حسين لبين رئيس الزمالك الشكر للجنة الاستثمار والتمويل لدورهم في نجاح صفقات الفريق، وهي لجنة تضم عمرو الجنايني وجمال العدل وبعض أعضاء مجلس إداري النادي.
ويعقد نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، لتقديم الصفقات الجديدة، ومدرب الفريق البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون السعودي السابق.