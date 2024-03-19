هالاند يعاني.. صدمة كبيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، ليلتقي الفريقان مجددا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للموسم الثالث على التوالي.

ويتواجد هالاند حاليًّا في معسكر منتخب بلاده النرويج، اليوم الثلاثاء، وحضر المِران الأول ولكن لم يكمله.

وخرج هالاند مصابا من المران، واشتكى من آلام في قدمه اليسرى.

ويتلقى هالاند العلاج حاليًّا وسيخضع للكشف الطبي من أجل معرفة مدى خطورة إصابته ومدة غيابه.

ويخشى جمهور مانشستر سيتي من غياب هالاند عن المباراة المفصلية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.