هالاند يعاني.. صدمة كبيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)
تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صدمة قوية، قبيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.
وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، ليلتقي الفريقان مجددا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للموسم الثالث على التوالي.
ويتواجد هالاند حاليًّا في معسكر منتخب بلاده النرويج، اليوم الثلاثاء، وحضر المِران الأول ولكن لم يكمله.
وخرج هالاند مصابا من المران، واشتكى من آلام في قدمه اليسرى.
ويتلقى هالاند العلاج حاليًّا وسيخضع للكشف الطبي من أجل معرفة مدى خطورة إصابته ومدة غيابه.
ويخشى جمهور مانشستر سيتي من غياب هالاند عن المباراة المفصلية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وسبق أن التقى الريال والسيتي في الدور قبل النهائي في الموسمين الماضيين لدوري الأبطال.
في موسم 2021 / 2022، حسم الريال المواجهة لمصلحته أمام الفريق السماوي بعدما فاز 6-5 على مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي للمسابقة، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه عقب فوزه 1 - صفر على ليفربول الإنجليزي في النهائي، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.
وفي الموسم الماضي، تمكن سيتي من الثأر من الريال، حيث تعادل معه 1 - 1 ذهابا في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا عليه 4 - صفر في مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب (الاتحاد).
يُذكر أن مانشستر سيتي توج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) في الموسم الماضي، وهو ما يسعى لتكراره مرة أخرى هذا الموسم.