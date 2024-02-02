لوكاس بيرفغال يرفض برشلونة ويقترب من توتنهام
كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن السويدي لوكاس بيرفغال يقترب من الانضمام إلى توتنهام.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "لوكاس بيرفغال إلى توتنهام، تم إخبار برشلونة للتو من معسكر اللاعب أنه غيّر رأيه وسينضم إلى توتنهام".
وأضاف: "توتنهام على استعداد لدفع أكثر من 10 ملايين يورو إلى ديورغاردن مع الإضافات، وتم الاتفاق، سيتم إجراء الفحص الطبي اليوم الجمعة".
وارتبط لوكاس بيرفغال بالانتقال إلى برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وأندية أخرى، لكن يبدو أن توتنهام نجح في حسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.
ويبلغ الموهبة السويدية عامه الـ18 عامًا اليوم الجمعة، ما يسمح له بالتوقيع على عقد احترافي ساري المفعول اعتبارًا من يوليو.
وأكد رومانو أن بيرفغال كان على وشك الانضمام إلى برشلونة قبل أن "يخطف" توتنهام اللاعب الشاب.
وظهر بيرغفال للمرة الأولى مع المنتخب السويدي في 12 يناير في مباراة ودية أمام إستونيا (لعب 31 دقيقة)، ويُنظر إليه على أنه أحد لاعبي خط الوسط الذين ينتظرهم مستقبل كبير.
وينتهي عقد بيرغفال مع فريقه ديورغاردن في 31 ديسمبر 2025، ولعب حتى الآن 29 مباراة مع الفريق الأول (سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة)، ويلعب بشكل أساسي كلاعب خط وسط.