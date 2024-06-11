تدخل حاسم من كهربا في أزمة شقيقه مع رضا البحراوي
كشف مصدر خاص أن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، قرر التدخل سريعا لحل الأزمة الكبيرة التي وقعت لشقيقه بعد دخوله في مشادة مع المطرب رضا البحراوي.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كشفت التحريات الأولية، في واقعة المشاجرة أن البحراوي كان يحيي حفلا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفل.
وتعدى شقيق لاعب الأهلي، محمود كهربا، على المطرب الشهير بالضرب، وأمرت النيابة العامة المصرية بالتحفظ على السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.
وأوضحت التحريات أنه بعد خروج مطرب المهرجانات من الحفلة استعان شقيق كهربا باثنين آخرين وقاموا بتكسير زجاج العربية من الخلف.
ووفقا لما ذكره مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، فإن كهربا قرر الاعتذار لرضا البحراوي والذهاب للنيابة من أجل التنازل عن المحاضر، وإنهاء أزمة شقيقه وعدم تفاقمها.
واقترب كهربا، من الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024، بعدما بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الماضية.
وارتبط اسم كهربا بالرحيل إلى أحد الدوريات الخليجية مع نهاية الموسم، وأوضحت بعض التقارير أن رحيل اللاعب يأتي بقرار من كولر.
ويترقب كهربا منحه الضوء الأخضر من مسؤولي الأهلي، بالرحيل؛ من أجل التقدم بعرض رسمي، وبدء إجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم.