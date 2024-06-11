تدخل حاسم من كهربا في أزمة شقيقه مع رضا البحراوي

كشف مصدر خاص أن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، قرر التدخل سريعا لحل الأزمة الكبيرة التي وقعت لشقيقه بعد دخوله في مشادة مع المطرب رضا البحراوي.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كشفت التحريات الأولية، في واقعة المشاجرة أن البحراوي كان يحيي حفلا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفل.