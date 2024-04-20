بايرن ميونخ يلاحق أحد نجوم برشلونة

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني تنفيذ خطة تعاقداته الصيفية المقبلة استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 وذلك بالشروع في التفاوض مع الهولندي فرينكي دي يونغ متوسط ميدان نادي برشلونة وذلك وفق ما أوردته تقارير إخبارية إسبانية.

وبحسب موقع "ريليفو"، رصد مسؤولو الفريق البافاري، الذي خسر الأسبوع الماضي لقب الدوري الألماني لفائدة باير ليفركوزن وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما، ميزانية تناهز 150 مليون يورو لإنفاقها على التعاقدات الصيفية المقبلة بهدف القيام بمراجعة شاملة للنادي للعودة إلى الواجهة وتعزيزه بلاعبين جدد سيكون أولهم لاعب خط الوسط الهولندي على الرغم من أن عقده مع النادي لا يزال ساري المفعول حتى يونيو 2026.

وقالت المصادر ذاتها إن نادي برشلونة سيرحب بالتأكيد بعرض مسؤولي ميونخ خصوصا أن الفريق الكاتالوني سيحصل على الأرجح على ما يناهز 70 مليون يورو وهي القيمة التسويقية الحالية للاعب منتخب الطواحين.

ورصد موقع ريليفو عدة مؤشرات تجعل من صفقة انتقال دي يونغ إلى بايرن مسألة وقت لاغير، أبرزها بالأساس أن برشلونة بحاجة إلى تعديل موازناته المالية السالبة وتوفير 100 مليون يورو على أقل تقدير قبل موفى يونيو 2024.

لكن رغم ذلك لم يبد الهولندي موقفه من الأخبار الرائجة حول وصوله إلى أليانز أرينا الصيف المقبل، خصوصا أنه يشعر براحة في برشلونة، حيث حصل على مكان في الفريق الأساسي منذ وصوله، وفي الموسم المقبل سيرتفع راتبه ليصل إلى 18 مليونً يورو سنويا.

وانتقل دي يونغ من أياكس الهولندي إلى برشلونة في يونيو 2019 ولعب بقميص الفريق الكاتالوني ما يزيد عن 150 مباراة حتى الآن سجل خلالها 12 هدفا.