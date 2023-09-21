تقرير: مودريتش وكروس غاضبان من وضعهما في ريال مدريد

لكن بشكل عام انتقل دور مودريتش وكروس من اللعب بشكل أساسي إلى مشاركة كل منهما كبديل وهو الأمر الذي لا يبدو أنه يرضي الثنائي المخضرم.

وكان مودريتش قال في تصريح خلال فترة التوقف الدولي: "أريد أن ألعب.. لقد وقعت على التجديد عندما أخبروني أنه لن يتغير شيء في وضعي".

وعند عودته من المنتخب رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن مودريتش سيكون "أكثر من بطل الرواية، كنا جميعًا متفقين وسعداء عندما جدَّد، بما في ذلك هو، أعرف جيدًا ما يمكن أن يجلبه لي هو وكروس".

وأظهر أنشيلوتي أنه استوعب هذه النقطة في المباريات القليلة الماضية، حيث أعادهما إلى التشكيلة الأساسية وأراد أن يظهر لهما أنه يحافظ على ثقته فيهما.

وسيكون ديربي الأحد ضد أتلتيكو مدريد اختبارًا جيدًا لإثبات ذلك.