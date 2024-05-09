برشلونة يعلن رسميًّا تجديد عقد باو كوبارسي حتى 2027

أعلن نادي برشلونة رسميًّا تجديد عقد لاعبه الشاب باو كوبارسي حتى عام 2027.

وظهر كوبارسي هذا الموسم بشكل رائع للغاية، وبات لاعبًا مهمًّا في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.. ما أدى إلى استدعائه في قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.

أدى تألقه إلى جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن برشلونة حرص على تأمين مستقبله من خلال تجديد عقده.

يتضمن عقد كوبارسى الجديد بندًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، مما يجعله أحد أغلى اللاعبين الشباب في العالم.