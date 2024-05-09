برشلونة يعلن رسميًّا تجديد عقد باو كوبارسي حتى 2027

برشلونة يعلن رسميًّا تجديد عقد باو كوبارسي حتى 2027
أعلن نادي برشلونة رسميًّا تجديد عقد لاعبه الشاب باو كوبارسي حتى عام 2027.
وظهر كوبارسي هذا الموسم بشكل رائع للغاية، وبات لاعبًا مهمًّا في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.. ما أدى إلى استدعائه في قائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.
أدى تألقه إلى جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن برشلونة حرص على تأمين مستقبله من خلال تجديد عقده.
يتضمن عقد كوبارسى الجديد بندًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو، مما يجعله أحد أغلى اللاعبين الشباب في العالم.
وأعرب تشافي، مدرب برشلونة، عن سعادته بتجديد عقد كوبارسى، قائلاً: "هو موهبة رائعة، ووجوده مع الفريق أمرٌ ضروري لمستقبل برشلونة."
وأضاف: "إنه لاعب ذكي وهادئ، ولديه كل الإمكانيات ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم."
يُعتبر تجديد عقد كوبارسى بمثابة انتصار كبير لبرشلونة، حيث يُعدّ اللاعب جوهرة ثمينة في أكاديمية النادي.
من خلال هذا التجديد، ضمن برشلونة استمرار أحد أكثر اللاعبين الشباب موهبة في العالم لسنواتٍ قادمة.
وخاض كوبارسي، 18 مباراة مع فريق البارسا خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات.