فورمولا 1: سانشيز يغادر فريق مكلارين بعد ثلاثة أشهر من انضمامه

وأعلن فريق مكلارين، البطل السابق لفورمولا 1، رحيل الفرنسي سانشيز يوم الثلاثاء في بيان يوضح بالتفصيل التغييرات التنظيمية داخل الفريق.

وانضم سانشيز من فيراري، بعد أن أمضى ما يقرب من عام في "إجازة نهاية الخدمة"، في يناير كانون الثاني كمدير فني لقطاع نهج السيارة والأداء. لكن مكلارين قال إنه تم تبسيط المنصب للتركيز على الأداء فقط.

وسيتولى أندريا ستيلا مدير الفريق هذا المنصب حتى يتم العثور على بديل دائم بينما يصبح روب مارشال، الذي انضم من رد بول في نفس الوقت الذي انضم فيه سانشيز، كبير المصممين.

ويتولى نيل هولدي دور المدير الفني للقطاع الهندسي.