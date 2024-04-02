فورمولا 1: سانشيز يغادر فريق مكلارين بعد ثلاثة أشهر من انضمامه
غادر ديفيد سانشيز خبير الديناميكية الهوائية، صفوف مكلارين بعد ثلاثة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد أن وصفه الفريق الذي يحاول العودة إلى القمة بأنه صفقة كبيرة.
وأعلن فريق مكلارين، البطل السابق لفورمولا 1، رحيل الفرنسي سانشيز يوم الثلاثاء في بيان يوضح بالتفصيل التغييرات التنظيمية داخل الفريق.
وانضم سانشيز من فيراري، بعد أن أمضى ما يقرب من عام في "إجازة نهاية الخدمة"، في يناير كانون الثاني كمدير فني لقطاع نهج السيارة والأداء. لكن مكلارين قال إنه تم تبسيط المنصب للتركيز على الأداء فقط.
وسيتولى أندريا ستيلا مدير الفريق هذا المنصب حتى يتم العثور على بديل دائم بينما يصبح روب مارشال، الذي انضم من رد بول في نفس الوقت الذي انضم فيه سانشيز، كبير المصممين.
ويتولى نيل هولدي دور المدير الفني للقطاع الهندسي.
وقال ستيلا عن هذه الخطوة المفاجئة: "بعد مناقشات مدروسة بين ديفيد سانشيز وقيادة الفريق، تم اتخاذ القرار باتفاق الطرفين بشأن مغادرة ديفيد للفريق.. بعد تفكيرنا المشترك، أصبح من الواضح أن الدور والمسؤوليات والطموحات المرتبطة بمنصب ديفيد لا تتماشى مع توقعاتنا الأصلية عندما وافق على الانضمام إلينا في فبراير 2023".
ويحتل مكلارين، مع الثنائي المؤلف من لاندو نوريس وأوسكار بياستري، المركز الثالث في ترتيب الصانعين قبل سباق جائزة اليابان الكبرى مطلع الأسبوع المقبل في حلبة سوزوكا.