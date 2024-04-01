الانضباط تتدخل.. تطور هام في أزمة حسين الشحات والشيبي

تلقى بيراميدز خطابا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مشادة لاعبه محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وذكر الإعلامي هاني حتحوت أن بيراميدز تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع محمد الشيبي لجلسة أمام لجنة الانضباط يوم الخميس، للجوئه للقضاء العادي في أزمته مع حسين الشحات.

وشهدت مباراة الفريقين في يوليو الماضي اعتداء حسين الشحات على المغربي محمد الشيبي بصفعه على وجهه، بعد المباراة.

وعقب المباراة، ذهب الشحات إلى الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز 3/0 على الأهلي، وتحدث معه بعصبية.