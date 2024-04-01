الانضباط تتدخل.. تطور هام في أزمة حسين الشحات والشيبي
تلقى بيراميدز خطابا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مشادة لاعبه محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي.
وذكر الإعلامي هاني حتحوت أن بيراميدز تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع محمد الشيبي لجلسة أمام لجنة الانضباط يوم الخميس، للجوئه للقضاء العادي في أزمته مع حسين الشحات.
وشهدت مباراة الفريقين في يوليو الماضي اعتداء حسين الشحات على المغربي محمد الشيبي بصفعه على وجهه، بعد المباراة.
وعقب المباراة، ذهب الشحات إلى الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز 3/0 على الأهلي، وتحدث معه بعصبية.
وبعد ذلك صفع الشحات اللاعب الشيبي وسط ذهول قبل الاشتباك معه، وتدخل أفراد من الناديين لمنعهما من الوصول لبعضهما البعض.
وكانت تلك الخسارة الوحيدة للأهلي في الدوري المصري الموسم الماضي حيث نال اللقب.
وبعد ذلك حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له وتقبيل رأس الشيبي بحضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين.
وبعد ذلك أعلنت رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع إدارة المسابقات إيقاف حسين الشحات مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي.
في حين أعلن الأهلي تغريم حسين الشحات، نصف مليون جنيه مصري.