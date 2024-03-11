مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يتطلع نادي النصر السعودي للثأر من العين الإماراتي والمضي قدما إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية بعد فوز العين بهدف دون رد على أرضه في مباراة الذهاب على ستاد هزاع بن زايد في العين.

كما تختتم منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني.

يدخل تشيلسي اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، وفي المقابل يدخل نيوكاسل يونايتد المباراة وهو بالمركز الثامن برصيد 40 نقطة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: