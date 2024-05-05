سنترال كوست مارينرز يهزم العهد ويتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

توج سنترال كوست مارينرز الأسترالي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه 1/0 على العهد اللبناني بفضل هدف سجله ألو كول قرب النهاية في مسقط اليوم الأحد.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها فريق أسترالي لقب البطولة.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العُمانية، فرصا خطيرة للفريقين.

واقترب الفريق الأسترالي من التقدم في الدقيقة 80 بعدما أطلق جوشوا نيسبت تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ستورم رو لكن دفاع العهد أبعدها.

ورد العهد، الذي أحرز اللقب عام 2019، بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة قوية من حسن سرور من الناحية اليمنى لكنها مرت بجوار مرمى سنترال كوست.