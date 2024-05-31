رونالدو يستعد لمواجهة الهلال بتناول "طبق خاص"

وسبق أن نشر رونالدو صورًا له وهو يتناول وجبات السمك خاصة أنها الأكثر تناسبًا مع النظام الصحي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا.

وأشارت القناة إلى أن رونالدو أيضًا يتمسك بالنوم الباكر والاستيقاظ المبكر قبل المباريات الكبرى للمزيد من التركيز وإسراع عملية تعافي العضلات.