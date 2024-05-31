رونالدو يستعد لمواجهة الهلال بتناول "طبق خاص"
يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لخوض مواجهة الهلال مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بطريقة خاصة.
ويسعى رونالدو للتتويج بلقب كأس الملك بعدما توج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في بداية الموسم الحالي.
وكشفت قناة العربية عن اعتماد رونالدو على نظام صحي صارم قبل خوض المباريات الكبرى ومن بينها لقاء الهلال.
وأشارت القناة إلى أن رونالدو عادة يستعد لمثل هذه المباريات الكبرى بطبق خاص يشمل مأكولات بحرية وأسماكا.
وسبق أن نشر رونالدو صورًا له وهو يتناول وجبات السمك خاصة أنها الأكثر تناسبًا مع النظام الصحي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي صاحب الـ39 عامًا.
وأشارت القناة إلى أن رونالدو أيضًا يتمسك بالنوم الباكر والاستيقاظ المبكر قبل المباريات الكبرى للمزيد من التركيز وإسراع عملية تعافي العضلات.
ويتطلع رونالدو لهز شباك الهلال خلال 3 مواجهات هذا الموسم سواء لقائي دوري روشن بجانب كأس السوبر السعودي.
وسجل النجم البرتغالي ثنائية للنصر في مرمى الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 12 أغسطس الماضي ومنح اللقب لفريقه.