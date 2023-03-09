أهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)
تقدم البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد بهدف لصالح فريقه في شباك النصر، خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ20 من عمر دوري روشن للمحترفين.
وخلال المباراة التي تقام على ملعب (الجوهرة المشعة)، افتتح رومارينيو التسجيل في الدقيقة 80 من انفراد بالمرمى.
واستلم رومارينيو كرة بينية سحرية لعبها أحمد شراحيلي من منتصف الملعب، لتتهيأ أمام المهاجم البرازيلي ويسكنها الشباك محرزًا الهدف الأول لفريقه.
ويحتل الاتحاد صاحب الضيافة، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، ويقوده المدرب البرتغالي نونو سانتو.
وحقق الاتحاد 13 فوزًا و5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة بالدوري، وسجل 34 هدفًا وتلقى 6 أهداف فقط، وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
وحقق النصر 14 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل النصر 42 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري وتلقى 10 أهداف.
وتفوق الاتحاد في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 1-3 يوم الـ26 من يناير الماضي في كأس السوبر السعودي.
ولم يفز النصر في آخر 10 لقاءات ضد الاتحاد منذ تغلبه يوم الـ21 من ديسمبر 2018 بنتيجة 1-2.