أهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

ويحتل الاتحاد صاحب الضيافة، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، ويقوده المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وحقق الاتحاد 13 فوزًا و5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة بالدوري، وسجل 34 هدفًا وتلقى 6 أهداف فقط، وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وحقق النصر 14 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل النصر 42 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري وتلقى 10 أهداف.

وتفوق الاتحاد في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 1-3 يوم الـ26 من يناير الماضي في كأس السوبر السعودي.

ولم يفز النصر في آخر 10 لقاءات ضد الاتحاد منذ تغلبه يوم الـ21 من ديسمبر 2018 بنتيجة 1-2.