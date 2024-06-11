منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مصطفى محمد

🔴 أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.



خضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو ،صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا. pic.twitter.com/y21LRbQhcg