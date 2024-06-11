منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة مصطفى محمد
أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، مع الفراعنة.
وأثبتت الأشعة إصابة مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة، من دون تحديد مدة غيابه.
وخضع مصطفى محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.
وغادر مصطفى محمد مباراة غينيا بيساو بعد مرور 16 دقيقة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.
وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1 ، أمس الاثنين، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
وعزز منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وخلفه المنتخب الغيني برصيد 7 نقاط.