العنف يوقف"ديربي" تونس لكرة اليد.. والترجي يقترب من إحراز لقب الدوري

حسم الترجي التونسي، حامل اللقب، مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري كرة اليد التونسي الممتاز عقب فوزه الأربعاء أمام غريمه الأزلي النادي الإفريقي (34 ـ 25) في قاعة رادس الأولمبية، في مباراة توقفت في الدقيقة الأخيرة بسبب العنف على المدرجات.

وتم اعتبار الترجي التونسي فائزا في المباراة، في انتظار اتخاذ القرارات التأديبية بشأن الأحداث على المدرجات، ليقطع الفريق الأحمر والأصفر، صاحب القياسي في عدد التتويجات بلقب الدوري (35)، خطوة هامة لإحراز لقب جديد هو الثاني على التوالي والسابع في آخر 9 سنوات.

وأنهى الترجي، الذي توج في أبريل الماضي بلقب كأس إفريقيا للأندية أصحاب الكأس، الشوط الأول متقدما بفارق هدف واحد (16 ـ 15) قبل أن يواصل في الفترة الثانية فرض سيطرته بشكل واضح وتوسيع الفارق إلى 9 أهداف.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني الكثير من فترات التوقف بقرار من الحكمين وذلك بعد إلقاء مشجعي النادي الإفريقي المقذوفات والقوارير على أرض الملعب، فضلا عن إشعال الشماريخ، احتجاجا على أداء لاعبي فريقهم من جهة وعلى أداء طاقم التحكيم من جهة ثانية.