ترتيب الدوري الإيطالي: سبيزيا يصعق إنتر ميلان ويكبده خسارة في الدقائق الأخيرة (فيديو)
توقف رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثاني.
فاز فريق سبيزيا على ضيفه إنتر ميلان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سبيزيا رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييل مالديني في الدقيقة 55.
وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
وكانت الإثارة قبل نهاية المباراة حيث قبل سجل مبالا نزولا هدف الفوز لسبيزيا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
ورفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثاني.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: