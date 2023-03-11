ترتيب الدوري الإيطالي: سبيزيا يصعق إنتر ميلان ويكبده خسارة في الدقائق الأخيرة (فيديو)

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييل مالديني في الدقيقة 55.

وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وكانت الإثارة قبل نهاية المباراة حيث قبل سجل مبالا نزولا هدف الفوز لسبيزيا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.