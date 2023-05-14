تأجيل مباراة تولوز ونانت بسبب اشتباه بوجود لغم في الملعب
تم استدعاء خدمات إزالة الألغام إلى مكان الحادث.
تقرر تأجيل مباراة تولوز مع نانت التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد، في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.
وجاء قرار التأجيل بسبب وجود حقيبة في الملعب.
وتقرر تأجيل المباراة من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 16:00.
وبحسب صحيفة "ليكيب" فقد تم استدعاء خدمات إزالة الألغام إلى مكان الحادث.
وتم حظر المدرج ولا يمكن لجمهور نانت الوصول إلى ملعب تولوز في الوقت الحالي وفقا لموقع "footmercato".
ويملك تولوز 42 نقطة من 34 مباراة في المركز الـ13 مقابل 32 نقطة لنانت في المركز الـ17.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة من 35 مباراة، وتتبقى له 3 مباريات.