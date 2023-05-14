تأجيل مباراة تولوز ونانت بسبب اشتباه بوجود لغم في الملعب

وبحسب صحيفة "ليكيب" فقد تم استدعاء خدمات إزالة الألغام إلى مكان الحادث.

وتم حظر المدرج ولا يمكن لجمهور نانت الوصول إلى ملعب تولوز في الوقت الحالي وفقا لموقع "footmercato".

ويملك تولوز 42 نقطة من 34 مباراة في المركز الـ13 مقابل 32 نقطة لنانت في المركز الـ17.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة من 35 مباراة، وتتبقى له 3 مباريات.