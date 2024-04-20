ليس "بسم الله".. قارئ شفاه يكشف ما يقوله رونالدو قبل التسديد

وودع النصر من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، ويلاقي الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن رونالدو غاب عن فوز النصر 3/1 على الفيحاء، أمس الجمعة، في الدوري السعودي؛ للإيقاف، بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بسبب ضرب علي البليهي مدافع الهلال.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، للنصر في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين سجل مع الفريق 50 هدفا وصنع 14 في 56 مباراة.

وسبق أن سجل رونالدو 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 145 هدفا في 346 مباراة مع مانشستر يونايتد، وسجل 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس.