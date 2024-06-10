القضاء الإسباني ينصف فينيسيوس جونيور ويحكم بسجن 3 مشجعين لفالنسيا

أدانت محكمة إسبانية الاثنين 3 مشجعين لنادي فالنسيا الإسباني بالحكم بسجنهم مدة 8 أشهر ومنعهم من دخول الملاعب لعامين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم إهانة عنصرية في حق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد وفالنسيا العام الماضي.

وفي حكمٍ هو الأول من نوعه في المحاكم الإسبانية، حسمت محكمة إسبانية قرارها في القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية العالمية، وذلك بعد شكوى قدمتها رابطة الدوري الإسباني أمام المحاكم، والتي انضم إليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونادي ريال مدريد، واللاعب فينيسيوس جونيور.

وخلال المباراة التي فاز فيها فالنسيا على الريال (1 ـ 0) في الـ21 من مايو 2023، تعرَّض فينيسيوس جونيور إلى هتافات وإهانات عنصرية من قبل 3 مشجعين لفالنسيا كانوا على مدرجات ملعب ميستايا.