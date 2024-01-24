جماهير غاضبة تحاول اقتحام مقر بعثة منتخب الجزائر (فيديو)

نشر أحد الحسابات المختصة بالكرة الجزائرية عبر منصة "إكس"، لقطات تظهر محاولات بعض الجماهير الغاضبة من خروج منتخب بلادها المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023، اقتحام مقر بعثة الفريق، إثر العودة من مواجهة موريتانيا.

وفجر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة ببلوغ دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق فوزه الأول في البطولة 1-صفر على الجزائر متذيلة المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنجولا بالانتصار 2-صفر على بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء.

وحصدت موريتانيا أول 3 نقاط لها لتضمن التأهل ضمن أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث للبطولة لتقصي غانا، ثالث المجموعة الثانية بنقطتين، وتعقدت آمال كوت ديفوار، مستضيفة البطولة وثالث المجموعة الأولى بثلاث نقاط مع فارق سالب من الأهداف، في بلوغ الدور التالي وستنتظر مباريات اليوم لتعرف مصيرها.