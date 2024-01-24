المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا

مع انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء، في كأس الأمم الأفريقية 2023 بدأت تتشكل ملامح دور الـ16 للبطولة.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم أفريقيا خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الـ11 من فبراير بحضور 24 منتخبًا.

وتُنظم البطولة بوجود الـ24 منتخبًا، مُقسمين على ست مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وتنص لوائح البطولة على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، إلى دور الـ16 الذي يلعب بنظام الإقصائي.

وشهدت مباريات الجولتين الأولى والثانية العديد من المفاجآت، جاء على رأسها فوز منتخب الرأس الأخضر على غانا، وناميبيا على تونس.