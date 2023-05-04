جماهير باريس سان جيرمان تذهب لمنزل نيمار لمطالبته بالرحيل (فيديو)
ذهب بعض مشجعي باريس سان جيرمان، إلى منزل البرازيلي نيمار، مساء اليوم الأربعاء، لمطالبته بالرحيل عن النادي.
وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل منذ فبراير الماضي، وخضع إلى جراحة ستبعده حتى نهاية الموسم.
وحسب قناة tnt البرازيلية طالبت الجماهير الغاضبة نيمار بالرحيل وقامت بالهتاف ضده.
كما وصفت الجماهير الباريسية نيمار بـ"التائه"، بسبب عدم الاستقرار وتكرار الغيابات.
وتدهورت أوضاع الفريق الباريسي هذا الموسم، وخرج مبكرا من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا بعد 3 هزائم ضد مارسيليا وبايرن ميونخ.
يذكر أن الغضب كان قد امتد للنجم ليونيل ميسي أيضًا، حيث شنت جماهير باريس سان جيرمان هجومًا لاذعًا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، وطالبت بطرده من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية بدون إذن.
وخارج مقر تدريبات باريس، نظمت جماهير سان جيرمان وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن تدريب اليوم.
ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة، علينا طرد ميسي".
وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب عقب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.
باريس سان جيرمان يستنكر
واستنكر نادي باريس سان جيرمان ما يحدث ضد لاعبيه والهتاف ضدهم وتوجيه السباب لهم.
وأصدر النادي العاصمي بيانًا قال فيه إنه يستنكر فيه التصرفات التي أظهرها مجموعة من المشجعين ضد بعض اللاعبين".
وأبدى باريس سان جيرمان استغرابه من تلك التصرفات، مؤكدًا في بيانه أنه لا توجد أي أسباب تبرر ما حدث".
واختتم باريس بيانه بإظهار الدعم للاعبيه بعد هذه التصرفات، التي وصفها بـ"المهينة".