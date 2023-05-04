جماهير باريس سان جيرمان تذهب لمنزل نيمار لمطالبته بالرحيل (فيديو)

وتدهورت أوضاع الفريق الباريسي هذا الموسم، وخرج مبكرا من كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا بعد 3 هزائم ضد مارسيليا وبايرن ميونخ.

يذكر أن الغضب كان قد امتد للنجم ليونيل ميسي أيضًا، حيث شنت جماهير باريس سان جيرمان هجومًا لاذعًا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، وطالبت بطرده من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية بدون إذن.

وخارج مقر تدريبات باريس، نظمت جماهير سان جيرمان وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن تدريب اليوم.

ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة، علينا طرد ميسي".

وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب عقب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.