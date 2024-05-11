سر تجاهل مبابي لناصر الخليفي في خطاب الرحيل

أثار تجاهل كيليان مبابي لناصر الخليفي خلال خطابه الوداعي، الذي أعلن فيه مغادرة نادي باريس سان جيرمان، جدلا واسعا.

وأعلن مبابي مغادرة النادي الفرنسي، بشكل رسمي، أمس الجمعة، من خلال خطاب نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

واللافت في الأمر، وما تحدثت عنه الصحف الفرنسية، أن مبابي وجه الشكر لجميع من عمل معهم في نادي باريس سان جيرمان، لكنه تجاهل تماما ناصر الخليفي رئيس النادي.