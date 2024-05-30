فيتوريا يغازل أندية الدوري السعودي (فيديو)
غازل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، المدير الفني الأسبق لنادي النصر السعودي، أندية دوري روشن للعودة مجددًا.
النصر تعاقد مع فيتوريا في شتاء عام 2019، وتمكن من قيادته للتتويج بالدوري السعودي.
كما قاد فيتوريا النصر للتتويج ببطولة السوبر السعودي مطلع موسم 2019-2020.
وفي تصريحات تليفزيونية، تمنى فيتوريا، عودته مجددًا للعمل في الدوري السعودي.
وقال فيتوريا: " لم أكمل عملي في السعودية، لأنني حققت لقب الدوري مع النصر بعد موسم صعب للغاية".
وأضاف المدرب صاحب الـ(53 عاماً): "ريما أعود إلى الدوري السعودي ولكن لا أعلم متى حتى الآن"، في مغازلة صريحة لأندية الدوري السعودي الراغبة في التعاقد مع مدرب جديد.
وكان فيتوريا أقيل من تدريب منتخب مصر بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.
وقاد فيتوريا النصر في 54 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز في 33 وتعادل في 9 مباريات، وخسر 12، مسجلا 111 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 55 هدفا.
وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مع النصر 11 مباراة، فاز في 9 وخسر 2، وسجل 36 هدفا، واهتزت شباكه 11 مرة.
وفي دوري أبطال آسيا خاض فيتوريا مع النصر 19 مباراة، فاز في 10 وتعادل 4، وخسر 5 مرات، وسجل 34 هدفا، بينما استقبل 25 هدفا.
كما خاض الفريق مباراة واحدة في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات عام 2019 وفاز على أجمك الأوزبكي 4-0.