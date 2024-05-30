فيتوريا يغازل أندية الدوري السعودي (فيديو)

وكان فيتوريا أقيل من تدريب منتخب مصر بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.

وقاد فيتوريا النصر في 54 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز في 33 وتعادل في 9 مباريات، وخسر 12، مسجلا 111 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 55 هدفا.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مع النصر 11 مباراة، فاز في 9 وخسر 2، وسجل 36 هدفا، واهتزت شباكه 11 مرة.

وفي دوري أبطال آسيا خاض فيتوريا مع النصر 19 مباراة، فاز في 10 وتعادل 4، وخسر 5 مرات، وسجل 34 هدفا، بينما استقبل 25 هدفا.

كما خاض الفريق مباراة واحدة في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات عام 2019 وفاز على أجمك الأوزبكي 4-0.