ترتيب الدوري الإيطالي: فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لإسقاط ساسولو
رفع يوفينتوس رصيده إلى 49 نقطة
اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب نظيره ساسولو، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الأسبوع 20 من الدوري الإيطالي.
وسجل دوسان فلاهوفيتش ثنائية في الدقيقتين 15 و37، فيما سجل فيديريكو كييزا الهدف الثالث في الدقيقة 89.
بهذا الفوز، رفع يوفينتوس رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني، ويقلص الفارق مع المتصدر إنتر ميلان إلى نقطتين، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 19 نقطة بالمركز الرابع عشر.