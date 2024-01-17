ترتيب الدوري الإيطالي: فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لإسقاط ساسولو

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب نظيره ساسولو، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الأسبوع 20 من الدوري الإيطالي.

وسجل دوسان فلاهوفيتش ثنائية في الدقيقتين 15 و37، فيما سجل فيديريكو كييزا الهدف الثالث في الدقيقة 89.