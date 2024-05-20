يرتديه رونالدو.. تسريب صور لقميص النصر السعودي الجديد
تداول مغردون صورة ظهر فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي قميص نادي النصر الأساسي للموسم الجديد 2024-2025.
وتم تسريب الصورة قبل الإعلان الرسمي عن قميص نادي النصر السعودي للموسم الجديد.
وظهر رونالدو وهو يرتدي القميص الكلاسيكي للنصر، باللونين الأصفر والأزرق.
القميص الأصفر كان يحتوي على ثلاثة خطوط زرقاء على مفصل الكتف، مع بعض الخطوط العريضة أسفل الذراع.
وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، الذي شهد مشاركته في 29 مباراة بواقع 2484 دقيقة.
وصنع رونالدو صاحب الـ39 عامًا خلال مشوار الدوري بالموسم الحالي 11 هدفًا لزملائه.
وساهم النجم البرتغالي منذ انضمامه للنصر في تحقيق لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.