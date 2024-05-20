يرتديه رونالدو.. تسريب صور لقميص النصر السعودي الجديد

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، الذي شهد مشاركته في 29 مباراة بواقع 2484 دقيقة.

وصنع رونالدو صاحب الـ39 عامًا خلال مشوار الدوري بالموسم الحالي 11 هدفًا لزملائه.

وساهم النجم البرتغالي منذ انضمامه للنصر في تحقيق لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.