أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يعلن موعد انضمام فيتور روكي إلى برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي انضمام فيتور روكي إلى برشلونة في يناير المقبل، بعد توصل النادي الكتالوني لاتفاق للتعجيل بسرعة ضم اللاعب وعدم الانتظار للعام المقبل.

وسبق وأبلغ النادي الكتالوني، لاعبه البرازيلي الجديد الذي ضمه بعقد يمتد لمدة 7 مواسم، بأنه سينضم للبلوغرانا في صيف 2024 المقبل، إلا أن إصابة غافي جعلت النادي الكتالوني يغير خططه بشأن روكي.