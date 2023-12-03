أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يعلن موعد انضمام فيتور روكي إلى برشلونة
أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي انضمام فيتور روكي إلى برشلونة في يناير المقبل، بعد توصل النادي الكتالوني لاتفاق للتعجيل بسرعة ضم اللاعب وعدم الانتظار للعام المقبل.
وسبق وأبلغ النادي الكتالوني، لاعبه البرازيلي الجديد الذي ضمه بعقد يمتد لمدة 7 مواسم، بأنه سينضم للبلوغرانا في صيف 2024 المقبل، إلا أن إصابة غافي جعلت النادي الكتالوني يغير خططه بشأن روكي.
وقال النادي البرازيلي في بيانه: "ستكون المباراة ضد سانتوس هي الأخيرة لفيتور روكي على ملعب ليغا أرينا قبل التوجه إلى أوروبا".
وشارك روكي البالغ عمره 19 عاما، في 44 مباراة خلال الموسم الحالي مع الفريق البرازيلي، سجل 21 هدفا وأسهم بـ8 تمريرات حاسمة.
وكشفت تقارير سابقة أن برشلونة سيسجل روكي بعقد مؤقت لمدة 6 أشهر، على أن يبحث النادي عن حل لأزمته المالية في الصيف، لإعادة تسجيل اللاعب مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد.