رونالدو يصدم متابعيه بصورة غريبة لقدمه (شاهد)
نشر كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، صورة لقدمه أثناء عملية استشفاء خلال فترة التوقف الدولي، لكن الأمر لم يتوقف عند كونها مجرد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت بعض الكدمات بشكل واضح على قدم رونالدو حيث ظهرت متورمة بعض الشيء رغم أنه شارك في آخر مباراة مع فريقه بشكل طبيعي أمام الأهلي في دوري روشن السعودي وسجل هدف الفوز.
ونال رونالدو إشادات كبيرة بسبب تلك الصورة، إذ ذهب متابعون إلى أنها نتيجة سنوات وسنوات من العمل الجاد خلال مسيرته الاحترافية.
وعلق آخرون على أن الصورة تشير إلى تفاني كريستيانو رونالدو في عمله رغم وجود ما يشير إلى ألم في قدمه فإنه شارك بصورة طبيعية في آخر مباراة لفريقه.
واستُبعد كريستيانو رونالدو من مباراة السويد الودية الأولى لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالي من أجل الحصول على راحة، على أن يشارك في المباراة الثانية أمام سلوفينيا.