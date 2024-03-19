رونالدو يصدم متابعيه بصورة غريبة لقدمه (شاهد)

نشر كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، صورة لقدمه أثناء عملية استشفاء خلال فترة التوقف الدولي، لكن الأمر لم يتوقف عند كونها مجرد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بعض الكدمات بشكل واضح على قدم رونالدو حيث ظهرت متورمة بعض الشيء رغم أنه شارك في آخر مباراة مع فريقه بشكل طبيعي أمام الأهلي في دوري روشن السعودي وسجل هدف الفوز.