"هذا غير محترم".. لاعب لايبزيغ يشن هجوما على فينيسيوس والحكام (فيديو)

شن ويلي أوربان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيغ، هجوما على حكام مباراة فريقه مع ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي، بعدما تخطى لايبزيغ، رغم التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب، مستفيدا من الفوز ذهابا في ألمانيا بهدف دون رد.