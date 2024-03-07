"هذا غير محترم".. لاعب لايبزيغ يشن هجوما على فينيسيوس والحكام (فيديو)
شن ويلي أوربان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيغ، هجوما على حكام مباراة فريقه مع ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي، بعدما تخطى لايبزيغ، رغم التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب، مستفيدا من الفوز ذهابا في ألمانيا بهدف دون رد.
وكان أوربان طرفا في إحدى الألعاب المثيرة للجدل خلال المباراة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، حيث قام الأخير بدفعه من رقبته.
وتلقى فينيسيوس جونيور بطاقة صفراء إزاء هذا التصرف، لكن يبدو أن القرار لم يكن مقنعا بالنسبة للاعب لايبزيغ.
وعلق أوربان بعد المباراة :" "الحكام ليس لديهم الشجاعة لطرد مثل هؤلاء اللاعبين، فينيسيوس جونيور أمسك رقبتي بكلتا يديه. هذا غير محترم."
وأدار المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغة برنابيو الحكم الإيطالي دافيد ماسا.
وظهر فينيسيوس جونيور يعترض على قرار الحكم بمنحه بطاقة صفراء في تلك اللعبة تحديدا.
وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف المباراة متقدما لريال مدريد، قبل أن يتعادل أوربان للايبزيغ الذي غادر البطولة رغم تقديمه أداء جيدا للغاية ذهابا وإيابا.