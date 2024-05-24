الاتحاد الموريتاني يوافق على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي

وافق الاتحاد الموريتاني لكرة القدم على مشاركة ناديي المريخ والهلال، قطبي الكرة السودانية، في الدوري الممتاز الموريتاني واستضافة مبارياتهما في المسابقات الإفريقية خلال موسم 2024 ـ 2025.

وذكرت قناة "بيين سبورت" الإخبارية أن الاتحاد الموريتاني سيسمح للهلال والمريخ السودانيين بخوض مسابقة الدوري الممتاز، في ضوء توقف النشاط الكروي في السودان نتيجة توتر الأجواء الأمنية والسياسية في البلاد واستحالة تنظيم المسابقات المحلية.

ونشرت القناة على حسابها على منصة "إكس" مذكرة موجهة من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إلى نظيره السوداني، تتضمن الموافقة على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري الموريتاني، انطلاقا من الموسم المقبل.