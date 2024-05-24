الاتحاد الموريتاني يوافق على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي
وافق الاتحاد الموريتاني لكرة القدم على مشاركة ناديي المريخ والهلال، قطبي الكرة السودانية، في الدوري الممتاز الموريتاني واستضافة مبارياتهما في المسابقات الإفريقية خلال موسم 2024 ـ 2025.
وذكرت قناة "بيين سبورت" الإخبارية أن الاتحاد الموريتاني سيسمح للهلال والمريخ السودانيين بخوض مسابقة الدوري الممتاز، في ضوء توقف النشاط الكروي في السودان نتيجة توتر الأجواء الأمنية والسياسية في البلاد واستحالة تنظيم المسابقات المحلية.
ونشرت القناة على حسابها على منصة "إكس" مذكرة موجهة من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إلى نظيره السوداني، تتضمن الموافقة على مشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري الموريتاني، انطلاقا من الموسم المقبل.
ونقلت تقارير إخبارية في موريتانيا، أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أبلغا الفريقين بتكفل الحكومة الموريتانية بجميع مصاريف اقامتهم هنا طوال الموسم من سكن في الفنادق و المواصلات وتنقل بين الملاعب وفق ما أكده احمد ولد امبيريك السكرتير العام للإتحاد الموريتاني للعبة.
وأوضح السكرتير العام للاتحادية للموريتانية أن مشاركة الهلال والمريخ في الدوري المحلي خلال الموسم المقبل لن يؤثر على التصنيف النهائي للبطولة حيث سيمثل الأول من الأندية الموريتانية في دوري أبطال إفريقيا، وسيكون النادي الأول من السودان في الترتيب النهائي للبطولة ممثلا لها أيضا في دوري الأبطال.
وأضافت أن الإتحاد الموريتاني، سينتظر فقط موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذه الخطوة للانطلاق في تنفيذها بضم الهلال والمريخ للدوري الموريتاني.
يشار إلى أن الدوري السوداني لكرة القدم متوقف منذ أكثر من عام نتيجة الأجواء الأمنية والسياسية المتوترة في البلاد.