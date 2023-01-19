الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25
يستضيف ملعب (البصرة) الدولي المواجهة التي تجمع بين منتخبي العراق وعمان في نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسختها رقم 25.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العراق ضد عمان في نهائي كأس خليجي 25، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (البصرة) الدولي الساعة 19:00 بتوقيت العراق، 20:00 بتوقيت عمان بصافرة الحكم الروماني استيفان كوفاكس.
وتنقل المباراة عبر قناة العراق الرياضية بصوت المعلق محمد السعدي، وقناة السومرية بصوت المعلق حسين الشويلي، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي، وقناة عمان العامة بصوت المعلق سالم السالمي.
وتنقل أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين فارس عوض ومحمد الشامسي، وقناة ksa sports 1 بصوت المعلق عائد العصيمي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
وتنقل المباراة أيضا عبر قناة البحرين الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا، وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي.
مشوار الفريقين
تصدر منتخب العراق المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان دون أهداف ثم فوزه على السعودية بنتيجة 2-0 وتغلبه على اليمن بنتيجة 5-0 ثم تخطى عقبة قطر بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.
واحتل منتخب عمان المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف بعد تعادله مع العراق دون أهداف ثم تغلب على اليمن بنتيجة 3-2 وفاز على السعودية بنتيجة 2-1 ثم فاز على البحرين حامل اللقب بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.
ماذا يقول التاريخ؟
تأهل منتخب العراق لنهائي بطولة كأس الخليج العربي للمرة السادسة بعدما حصد اللقب في 3 نسخ أعوام 1979 و1984 و1988 كما حل وصيفا في نسختي 1976 و2013.
وصعد منتخب عمان للمرة الرابعة بعدما فاز باللقب في نسخة 2009 وحل وصيفا في نسختي 2004 و2007.
ويتقابل المنتخبان للمرة الحادية عشرة في بطولات كأس الخليج، حيث فاز منتخب العراق 4 مرات وتعادلا 4 مرات أيضا وفاز منتخب عمان مرتين.
وحقق منتخب العراق 4 انتصارات متتالية أمام عمان في بطولات الخليج بداية من النسخة الرابعة التي أقيمت عام 1976 بنتيجة 4-0 كما حقق المنتخب العراقي فوزا ساحقا بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979.
وتفوق المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 في النسخة السابعة التي أقيمت عام 1984 ثم فاز أسود الرافدين بنتيجة 3-2 في النسخة الثامنة عام 1986 وتعادلا بنتيجة 1-1 في نسخة 1988.
وتغلب منتخب عمان لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي بنتيجة 3-1 في نسخة 2004 ثم تغلب المنتخب العماني في نسخة 2009 بنتيجة 4-0 بينما فرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة المنتخبين في نسخة 2010.
واستمر التعادل بين المنتخبين بنتيجة 1-1 في نسخة 2014، كما تعادلا في افتتاح النسخة الحالية.
أسلحة العراق
يدخل منتخب العراق المواجهة باحثا عن التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه وبعد غياب منذ نسخة 1988.
وقال الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه سيعتمد على أسلوب مختلف من أجل تحقيق الفوز على عمان، متمنيا حسم الأمور في الوقت الأصلي للمباراة.
وأوضح أنه سيحاول تصحيح بعض الأخطاء التي لاحظها خلال لقاء عمان في افتتاح البطولة، مؤكدا أنه يثق في قدرات جميع لاعبيه ويتمنى أن يحققوا اللقب في أحضان العراق.
ويعتمد المنتخب العراقي على تشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن، وأمامه الرباعي علي فائز ومصطفى ناظم والآي فاضل وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد علي عبود وبجواره أمير العماري وأمجد عطوان، مع ثلاثي الهجوم حسين علي وإبراهيم بايش وأيمن حسين.
أوراق عمان
يسعى منتخب عمان لحصد كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2009.
وقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه هو الأفضل في البطولة حتى الآن، مؤكدا أنه فخور بالتأهل للنهائي.
وأوضح أنه يحاول تحقيق الانتصار وتحقيق اللقب بعد غياب، مؤكدا أن المنتخب العراقي قوي ويلعب وسط أرضه وجمهوره ولكن فريقه سيقاتل للفوز.
ويعتمد منتخب عمان على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني، وأمامه الرباعي محمد المسلمي وفهمي دوربين وأحمد الخميسي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حارب السعدي وزاهر الأغبري وجميل اليحمدي، مع ثلاثي الهجوم صلاح اليحيائي والمنذر العلوي وعصام الصبحي.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الإماراتي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن المنتخب العماني لديه العديد من مفاتيح اللعب وخاصة الثلاثي اليحمدي واليحيائي والعلوي فهم أصحاب إيقاع سريع.
وأوضح أن المنتخب العماني يملك عنصر التنظيم مع المدرب برانكو بجانب أن هناك استقرارا فنيا على مدار عدة أعوام مع برانكو.
وأشار إلى أن منتخب العراق لديه أفضلية معنوية بالحضور الجماهيري المميز والحماس في المدرجات الذي ظهر في الفترة الماضية.
وأكد أن منتخب العراق لديه عناصر رائعة خاصة المهاجم أيمن حسين بجانب تنوع أدوار أمجد عطوان.