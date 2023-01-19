الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة العراق ضد عمان في نهائي خليجي 25

ماذا يقول التاريخ؟

تأهل منتخب العراق لنهائي بطولة كأس الخليج العربي للمرة السادسة بعدما حصد اللقب في 3 نسخ أعوام 1979 و1984 و1988 كما حل وصيفا في نسختي 1976 و2013.

وصعد منتخب عمان للمرة الرابعة بعدما فاز باللقب في نسخة 2009 وحل وصيفا في نسختي 2004 و2007.

ويتقابل المنتخبان للمرة الحادية عشرة في بطولات كأس الخليج، حيث فاز منتخب العراق 4 مرات وتعادلا 4 مرات أيضا وفاز منتخب عمان مرتين.

وحقق منتخب العراق 4 انتصارات متتالية أمام عمان في بطولات الخليج بداية من النسخة الرابعة التي أقيمت عام 1976 بنتيجة 4-0 كما حقق المنتخب العراقي فوزا ساحقا بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979.

وتفوق المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 في النسخة السابعة التي أقيمت عام 1984 ثم فاز أسود الرافدين بنتيجة 3-2 في النسخة الثامنة عام 1986 وتعادلا بنتيجة 1-1 في نسخة 1988.

وتغلب منتخب عمان لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي بنتيجة 3-1 في نسخة 2004 ثم تغلب المنتخب العماني في نسخة 2009 بنتيجة 4-0 بينما فرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة المنتخبين في نسخة 2010.

واستمر التعادل بين المنتخبين بنتيجة 1-1 في نسخة 2014، كما تعادلا في افتتاح النسخة الحالية.