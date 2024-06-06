فوز سيجموند وروجيه-فاسلين بلقب الزوجي المختلط في رولان غاروس
تغلب الثنائي المكون من لورا سيجموند وإدوار روجيه-فاسلين 6-4 و7-5 على الأمريكية ديزيريه كرافتشيك والبريطاني نيل سكوبسكي ليفوزا بأول لقب لهما سويا في الزوجي المختلط ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس " اليوم الخميس.
وحققت الألمانية سيجموند ثاني ألقابها في منافسات الزوجي المختلط في البطولات الأربع الكبرى بينما حصد الفرنسيروجيه-فاسلين أول ألقابه الكبرى مما جعل الأمر أكثر خصوصية لأنه تحقق في بلاده.
وهذه ثاني خسارة على التوالي في نهائي بطولة كبرى لكرافتشيك وسكوبسكي بعد خسارتهما في نهائي أستراليا المفتوحة.
وكسر فريق سيجموند وروجيه-فاسلين، المصنف الثاني على البطولة، الإرسال في أول شوط بالمباراة ثم تقدم 2-صفر لكن فريق كرافتشيك وسكوبسكي حاول العودة في المباراة وكان له بعض اللحظات المميزة بفضل بعض الضربات الناجحة المهمة.
لكن الزوجي الألماني-الفرنسي حافظ على الإرسال والعمل الجماعي، وساعده التحرك والتواصل على الفوز بالمجموعة الأولى عندما لعبت سيجموند ضربة ناجحة بعرض الملعب من على الشبكة.
واستفاد الثنائي سيجموند وروجيه-فاسلين عندما استهدفا إرسال كرافتشيك، ليتمكنا من كسر الإرسال دون خسارة أي نقطة في الشوط الثالث ليتقدما 2-1.
وعندما كانت النتيجة 4-2، كررا نفس الأسلوب مع معاناة كرافتشيك على الإرسال ليضعا سكوبسكي في موقف صعب على الشبكة.
لكن كرافتشيك، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي المختلط، تمكنت من التماسك قبل أن يساعدها سكوبسكي على كسر الإرسال للمرة الأولى في المباراة، ليطلق صرخة عالية على الشبكة بعدما لعب ضربة ناجحة.
وفي النقطة الحاسمة عندما كان سكوبسكي على الإرسال والنتيجة 4-4، أهدرت كرافتشيك ضربة سهلة من على الشبكة وذهبت الكرة بعيدا عن الخطوط لتمنح سيجموند وروجيه-فاسلين كسرا حاسما للإرسال، لكن الثنائي البريطاني-الأمريكي أنقذ نقطة خسارة البطولة عندما كان الفرنسي يلعب الإرسال.
لكن للمرة الثالثة في نفس المجموعة، استهدف الثنائي سيجموند وروجيه-فاسلين إرسال كرافتشيك ليكسراه وتغلبت سيجموند مرتين على سكوبسكي من على الشبكة.
وحافظت الألمانية على إرسالها لتفوز مع روجيه-فاسلين بأول بطولة لهما سويا كثنائي بعدما لعب سكوبسكي الكرة في الشبكة في آخر نقطة بالمباراة.