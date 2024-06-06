فوز سيجموند وروجيه-فاسلين بلقب الزوجي المختلط في رولان غاروس

واستفاد الثنائي سيجموند وروجيه-فاسلين عندما استهدفا إرسال كرافتشيك، ليتمكنا من كسر الإرسال دون خسارة أي نقطة في الشوط الثالث ليتقدما 2-1.

وعندما كانت النتيجة 4-2، كررا نفس الأسلوب مع معاناة كرافتشيك على الإرسال ليضعا سكوبسكي في موقف صعب على الشبكة.

لكن كرافتشيك، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي المختلط، تمكنت من التماسك قبل أن يساعدها سكوبسكي على كسر الإرسال للمرة الأولى في المباراة، ليطلق صرخة عالية على الشبكة بعدما لعب ضربة ناجحة.

وفي النقطة الحاسمة عندما كان سكوبسكي على الإرسال والنتيجة 4-4، أهدرت كرافتشيك ضربة سهلة من على الشبكة وذهبت الكرة بعيدا عن الخطوط لتمنح سيجموند وروجيه-فاسلين كسرا حاسما للإرسال، لكن الثنائي البريطاني-الأمريكي أنقذ نقطة خسارة البطولة عندما كان الفرنسي يلعب الإرسال.

لكن للمرة الثالثة في نفس المجموعة، استهدف الثنائي سيجموند وروجيه-فاسلين إرسال كرافتشيك ليكسراه وتغلبت سيجموند مرتين على سكوبسكي من على الشبكة.

وحافظت الألمانية على إرسالها لتفوز مع روجيه-فاسلين بأول بطولة لهما سويا كثنائي بعدما لعب سكوبسكي الكرة في الشبكة في آخر نقطة بالمباراة.