حسرة تاليسكا بعد تعادل الحزم القاتل أمام النصر (فيديو)

افتتح أندرسون تاليسكا التسجيل للنصر في الدقيقة 31 وأدرك أحمد آل محيميد التعادل للحزم في الدقيقة 53 .

لكن تاليسكا سجل الهدف الثاني ليضع النصر في المقدمة بعدها بثماني دقائق، وعدل أنطونيو جوزيه (توزي) قائد الحزم النتيجة.

وعاد تاليسكا ليكمل الثلاثية في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية من مواطنه أليكس تيليس ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل فايز سليماني هدف التعادل للحزم، ثم تقدم ساديو ماني بالهدف الرابع للنصر في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبينما ظن الجميع أن المباراة قد انتهت سجل باولو ريكاردو هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليخطف نقطة التعادل للحزم.

وعقب المباراة جلس تاليسكا في منتصف الملعب يتحسر على ضياع الفوز، وعلى مجهوده بعد تسجيل هاتريك، وتلقى المواساة من لاعبي الحزم.