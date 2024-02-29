حسرة تاليسكا بعد تعادل الحزم القاتل أمام النصر (فيديو)
تحسر أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر، على ضياع نقطتين من فريقه في الصراع على لقب الدوري السعودي، بعد التعادل القاتل الذي خطفه الحزم من الفريق العاصمي، اليوم الخميس.
ورغم تسجيل تاليسكا لهاتريك تمكن الحزم من تعديل النتيجة أربع مرات لينتزع نقطة ثمينة بالتعادل 4-4 مع النصر الذي لم يستفد من تسجيل أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف في غياب كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
افتتح أندرسون تاليسكا التسجيل للنصر في الدقيقة 31 وأدرك أحمد آل محيميد التعادل للحزم في الدقيقة 53 .
لكن تاليسكا سجل الهدف الثاني ليضع النصر في المقدمة بعدها بثماني دقائق، وعدل أنطونيو جوزيه (توزي) قائد الحزم النتيجة.
وعاد تاليسكا ليكمل الثلاثية في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية من مواطنه أليكس تيليس ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل فايز سليماني هدف التعادل للحزم، ثم تقدم ساديو ماني بالهدف الرابع للنصر في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
وبينما ظن الجميع أن المباراة قد انتهت سجل باولو ريكاردو هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليخطف نقطة التعادل للحزم.
وعقب المباراة جلس تاليسكا في منتصف الملعب يتحسر على ضياع الفوز، وعلى مجهوده بعد تسجيل هاتريك، وتلقى المواساة من لاعبي الحزم.
وأهدر فريق المدرب لويس كاسترو، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط ولو مؤقتا مع الهلال المتصدر برصيد 59 نقطة والذي يواجه الاتحاد غدا.
فيما رفع الحزم بقيادة مدربه دانييل كارينيو، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري 2013-2014، رصيده إلى 15 نقطة بالتساوي مع أبها متذيل الترتيب قبل مباراته غدا أمام الطائي.